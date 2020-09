Roma, Mkhitaryan: «Sono lo stesso ragazzo della scorsa stagione» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il giocatore della Roma, Henrikh Mkhitaryan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club giallorosso Henrikh Mkhitaryan, giocatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO – «A essere sincero non Sono mai stato veramente preoccupato di questo aspetto. Mi Sono sempre concentrato per giocare bene e aiutare la squadra, per poi capire se a fine stagione avremmo trovato un accordo assieme a Roma e Arsenal per restare qui a titolo definitivo. Sono davvero felice di essere un calciatore della Roma. Credo davvero di aver preso ... Leggi su calcionews24

