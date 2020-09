Roma, Mirante ritorna ad allenarsi: negativo al Covid-19 dopo l’isolamento (Di venerdì 4 settembre 2020) Il portiere della Roma, Antonio Mirante, è risultato negativo al Covid-19 dopo le due settimane di isolamento Buone notizie per Paulo Fonseca. Antonio Mirante, portiere della Roma, è risultato negativo al Covid-19 dopo aver trascorso le due settimane di isolamento domiciliare a causa della positività al virus riscontrata ben quattordici giorni fa. L’ex giocatore del Bologna ha potuto così tornare ad allenarsi insieme al resto della squadra giallorossa e prepararsi alla nuova stagione di Serie A, la terza con la maglia della Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

