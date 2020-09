Roma International Buskers Festival: dal 18 al 20 settembre al Porto Turistico di Roma (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli eventi al Porto Turistico di Roma ripartono con il Roma International Buskers Festival, una rassegna dedicata agli artisti di strada, che si terrà dal 18 al 20 settembre.L’iniziativa vuole rilanciare i Festival e gli eventi dal vivo, puntando sulla cultura, nel rispetto delle normative vigenti di distanziamento sociale che questo particolare momento storico ci richiede. L’evento sarà ad accesso gratuito per il pubblico, il quale sarà libero di mostrare il proprio apprezzamento nei confronti degli artisti lasciando un’offerta nel loro “cappello”. Sarà inoltre possibile vincere un gadget tramite la webapp sviluppata ... Leggi su laprimapagina

mediamorfo : Il Porto Turistico di Roma diventa il palcoscenico del Roma International Buskers Festival, dal 18 al 20 settembre.… - Lopinionista : Roma International Buskers Festival 2020: il programma - FashionluxuryI : Ottava Tappa della “IV Edizione del Festival Internazionale dello Street Food” Summer Time International Street Fo… - TOMAURORA : RT @virginiaraggi: Congratulazioni agli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, primi in Europa a ricevere riconoscimento Airports Council… - FilitaliaIntl : Cari amici e seguaci di Filitalia International!!! Ti invitiamo cordialmente a partecipare all'evento iscrizione p… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma International

Leggo.it

A New York la fase peggiore della pandemia è finita. Ora si può uscire, andare al supermercato, passeggiare per le strade. Certo, non è la Grande Mela alla quale ci hanno abituato i film, ma è comunqu ...Gli eventi al Porto Turistico di Roma ripartono con il Roma International Buskers Festival, una rassegna dedicata agli artisti di strada, che si terrà dal 18 al 20 settembre. L’iniziativa vuole rilanc ...