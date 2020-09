Roma, crolla autorimessa: si cercano persone sotto le macerie (Di venerdì 4 settembre 2020) crolla autorimessa a Roma: non sembrerebbero esserci vittime o feriti ma si cercano per sicurezza sopravvissuti. Sul posto i vigili del fuoco e non solo: ecco cosa è successo. Roma, è crollata un’autorimessa autobus in zona Colli Aniene. Si tratta di una struttura composto da piano terra e un altro interrato, con quest’ultimo utilizzato come … L'articolo Roma, crolla autorimessa: si cercano persone sotto le macerie proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LaStampa : Roma, crolla un'autorimessa di pullman. Si cercano persone sotto le macerie - Adnkronos : #Roma, crolla autorimessa #bus - LIDAMUGNAI : RT @LaStampa: Roma, crolla un'autorimessa di pullman. Si cercano persone sotto le macerie - Lorenzo32843904 : RT @LaStampa: Roma, crolla un'autorimessa di pullman. Si cercano persone sotto le macerie - EugenioCardi : RT @LaStampa: Roma, crolla un'autorimessa di pullman. Si cercano persone sotto le macerie -