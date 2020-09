Rocco Casalino ricoverato all’Ospedale San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Rocco Casalino è stato operato per una cisti sottomandibolare all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ospedale milanese ospita in questi giorni parte della politica italiana: infatti anche l’ex premier Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera nell’ospedale milanese, dopo che qualche giorno fa è stato rivelata la sua positività al Covid-19. Casalino ricoverato a Milano Il portavoce del presidente del Consiglio è stato operato nella giornata di ieri e pare che farà rientro a Roma già nella giornata di oggi. A Casalino è stata asportata una neoformazione osteolitica mandibolare destra, e durante l’intervento c’è stata anche l’avulsione contestuale di due denti ... Leggi su thesocialpost

rtl1025 : ?? Rocco #Casalino ricoverato al San Raffaele di Milano per intervento a mandibola - ricpuglisi : Che cosa pensate dell'idea che @GiuseppeConteIT smetta di avere Rocco Casalino come responsabile della comunicazione? - Corriere : Casalino ricoverato al San Raffaele per un intervento alla mandibola - zazoomblog : Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele di Milano: dopo Berlusconi anche lui - #Rocco #Casalino #ricoverato… - Clalli : Rocco #Casalino operato alla mandibola al San Raffaele. Allora il #sanraffaele non è così male quando ti serve -