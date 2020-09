Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele di Milano: dopo Berlusconi anche lui (Di venerdì 4 settembre 2020) Quando si dice il caso. Al San Raffaele di Milano, dove ieri sera è arrivato il cavaliere Silvio Berlusconi per complicazioni dovute al Coronavirus, è ricoverato anche Rocco Casalino, il portavoce del premier Giuseppe Conte. A lanciare l’indiscrezione Dagospia, che ha fatto sapere che nella medesima struttura lombarda, al nosocomio del dottor Alberto Zangrillo, si trovano sia l’84enne che l’ex gieffino classe 1972. Quest’ultimo però non avrebbe contratto il Coronavirus, la sua degenza sarebbe determinata da ben altro. leggi anche l’articolo —> Movimento 5 Stelle, si apre la sfida alla leadership: a gestire le danze Casalino e ... Leggi su urbanpost

