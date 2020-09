Rocco Casalino operato alla mandibola al San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Il portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino, a quanto si apprende, è stato operato ieri per una cisti sottomandibolare all’ospedale San Raffaele di Milano, lo stesso ospedale dove al momento è ricoverato Silvio Berlusconi, che ha contratto il Covid. Casalino farà rientro a Roma oggi stesso.L’intervento subito ieri a Milano dal portavoce della presidenza del Consiglio, tecnicamente, è consistito nell’asportazione di una neoformazione osteolitica mandibolare destra, e nell’avulsione contestuale di due denti del giudizio. Leggi su huffingtonpost

