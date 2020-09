Rocco Casalino operato alla mandibola al San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Rocco Casalino è stato operato alla mandibola presso il San Raffaele di Milano, la stessa struttura dove si trova Silvio Berlusconi. A breve tornerà a Roma Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato operato alla mandibola presso il San Raffaele di Milano. L’intervento chirurgico sarebbe avvenuto nella giornata di ieri. L’operazione condotta dal personale medico dell’ospedale meneghino è stata la conseguenza di una cisti sottomandibolare. Il braccio destro del Presidente del Consiglio ha subito l’asportazione di una neoformazione osteolitica mandibolare destra, e ... Leggi su zon

