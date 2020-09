Rocca di Papa, autoarticolato si schianta contro il muro di un’abitazione: morto un uomo (Di venerdì 4 settembre 2020) Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, 4 settembre, in via Borgo Valle Vergine, all’altezza del civico 7, a Rocca di Papa, dove un autoarticolato adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani si è schiantato contro il muro di un’abitazione. L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle ore 16:00. L’autista, per motivi ancora in corso di accertamento, ha sbandato, e si è schiantato contro il muro di un’abitazione. L’uomo è rimasto incastrato nel mezzo e per tirarlo fuori sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con una squadra e un’autogru. Sul posto è arrivata un’ambulanza e, viste le disperate ... Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : Onore ai poliziotti feriti a Rocca di Papa. Aspetto i TG di stasera per vedere i filmati e ascoltare denunce e comm… - CorriereCitta : Rocca di Papa, autoarticolato si schianta contro il muro di un’abitazione: morto un uomo - oslaz : Musica d’autore, Cristian Melis: da Rocca di Papa a Sanremo Rock (L’intervista) - VAIstradeanas : 12:08 #SS7 Traffico da Albano Laziale/Innesto Ss216 Maremmana III a Ariccia/Innesto Ss218 Via Rocca Di Papa.Velocità:10Km/h - Paolo37968848 : RT @VAIstradeanas: 11:29 #SS7 Traffico da Ariccia/Innesto Ss218 Via Rocca Di Papa a Albano Laziale/Innesto Ss216 Maremmana III.Velocità:10K… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocca Papa Rocca di Papa - Comunali, in tanti alla presentazione di Elisa Pucci: "Insieme si può! Con lealtà e determinazione" Castelli Notizie Street food, in arrivo tre festival tra Rocca di Papa, Torrino e Garbatella

Uno stand di street food al Torrino Street food al Torrino Il piatto pad thai Cartoccio di mare Un'esibizione del Circo Bianco Un'esibizione del Circo Bianco Torna anche quest'anno Padelle Roventi che ...

Musica d’autore, Cristian Melis: da Rocca di Papa a Sanremo Rock (L’intervista)

GROTTAFERRATA (RM) – Il 14 settembre 2020, presso la magnifica Abbazia di San Nilo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e alla presenza di autorità civili e religiose, si terrà un percorso ...

Uno stand di street food al Torrino Street food al Torrino Il piatto pad thai Cartoccio di mare Un'esibizione del Circo Bianco Un'esibizione del Circo Bianco Torna anche quest'anno Padelle Roventi che ...GROTTAFERRATA (RM) – Il 14 settembre 2020, presso la magnifica Abbazia di San Nilo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e alla presenza di autorità civili e religiose, si terrà un percorso ...