Robert Pattinson positivo al Covid: stop alle riprese di “Batman” (Di venerdì 4 settembre 2020) L’attore Robert Pattinson, protagonista del nuovo ‘The Batman‘, è risultato positivo al coronavirus dopo tre giorni di set, motivo per cui la produzione è stata costretta a interrompere le riprese del film diretto da Matt Reeves negli studi di Leavesden, come riporta Variety. Come da protocollo, ‘l’uomo pipistrello’ è in isolamento. La lavorazione della pellicola, iniziata lo scorso gennaio a Londra, aveva subito un primo arresto proprio a causa della pandemia. A nulla era servito spostare la registrazione a Liverpool: il lockdown è arrivato anche lì, coinvolgendo (e fermando) da metà marzo in poi il mondo del cinema e della televisione a livello globale. La Warner Bros ha confermato che la produzione è stata interrotta: “Le ... Leggi su ilfattoquotidiano

