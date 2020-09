Robert Pattinson positivo al Covid: sospese le riprese di ‘The Batman’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo 3 giorni di set Robert Pattinson è risultato positivo al Covid-19. Chiuso il set e sospese le riprese di ‘The Batman’. Robert Pattinson dopo soli 3 giorni di set è risultato positivo al Covid-19. Chiuso il set di ‘The Batman’ dove l’attore inglese interpreta il protagonista e sospese le riprese del film. L’attore inglese, … L'articolo Robert Pattinson positivo al Covid: sospese le riprese di ‘The Batman’ è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Coronavirus sul set di «Batman»: la Warner ha confermato che Robert Pattinson, la star che interpreta la parte dell’uomo pipistrello, è risultato positivo al virus dopo appena tre giorni dalla ripresa ...Non c'è pace per Batman e il riferimento non va ai dissidi interiori dell'uomo pipistrello ma a ben più concrete difficoltà nel portare avanti la produzione del nuovo film a lui dedicato. Le riprese s ...