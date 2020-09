Robert Pattinson positivo al covid, fermate le riprese di Batman (Di venerdì 4 settembre 2020) Il nuovo Batman di Matt Reese subisce un nuovo stop: la star del film Robert Pattinson infatti è risultata positiva al covid. L’attore simbolo della saga Twilight e idolo di una generazione di ragazzine, Robert Pattinson, è risultato positivo al covid e si trova in questo momento in isolamento cautelativo. Per il momento l’attore non … Leggi su viagginews

