Robert Pattinson positivo al covid: come sta e condizioni di salute (Di venerdì 4 settembre 2020) Il famoso attore Robert Pattinson sarebbe stato trovato positivo al covid mentre recitava sul set di Batman allestito nei pressi di Londra: le riprese del nuovo film sull’uomo-pipistrello sono state interrotte dopo appena tre giorni. È la seconda volta che la produzione della pellicola viene fermata dopo lo stop di marzo dovuto al lockdown.Segui Termometro Politico su Google News Robert Pattinson: sarebbe positivo al covid Robert Pattinson, attore 34enne noto per essere stato uno dei protagonisti della fortunatissima serie di Twilight, sarebbe risultato positivo al nuovo coronavirus mentre si trovava sul set inglese di Batman: le riprese sono state interrotte dopo appena tre ... Leggi su termometropolitico

