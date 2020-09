Robert Pattinson positivo al Coronavirus: stop alle riprese di Batman (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Coronavirus mette a dura prova tutto il mondo dello spettacolo, e non solo quello nostrano. Dai problemi di programmi come Ballando con le stelle e Io e Te a quelli del cinema americano. Anche i supereroi si devono fermare: il caso è quello del set di Batman e dell’attore che ha cercato di far dimenticare a tutti di aver vestito i panni del vampiro di Twilight, Robert Pattinson. Robert Pattinson positivo al Coronavirus Il Covid ha raggiunto anche il set del film Batman. Ad annunciarlo proprio la Warner che ha rivelato che Robert Pattinson, che veste i panni proprio del protagonista, è risultato positivo al Covid-19, riporta Variety. L’attore per ora ... Leggi su thesocialpost

rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - sorridimjdam : RT @blunevo: Lo capisco il corona che voleva saltare addosso a Robert Pattinson però no cazzo non si fa cosi - sorridimjdam : RT @chiptizenerased: Robert Pattinson positivo al covid solo perché sta cercando di diventare Edward Cullen e purtroppo la spagnola non esi… -