Robert Pattinson positivo al coronavirus: nuovo stop alle riprese di Batman (Di venerdì 4 settembre 2020) stop alle riprese del nuovo film di Batman: Robert Pattinson è positivo al coronavirus. Tutto il mondo è in trepida attesa di questo nuovo lavoro sull’uomo pipistrello, ma è stato messo tutto n pausa per un caso di Covid-19. E’ stato Vanity Fair a confermare, grazie a «fonti di alto livello», che Pattinson è la persona che si è ammalata. In questo momento l’attore britannico si trova in isolamento, come da protocollo. Leggi anche –> Lina Wertmüller: «Nanni Moretti un cafone. Il morso a De Crescenzo? Beh, recitava col dito…» Robert Pattinson ... Leggi su urbanpost

