Robert Pattinson positivo al Coronavirus | il set di The Batman è stato chiuso – VIDEO

chiuso il set di The Batman, Robert Pattinson potrebbe essere risultato positivo al Coronavirus, le riprese del film erano iniziate da tre giorni Robert Pattinson potrebbe essere risultato positivo al Coronavirus, per questo le riprese del film The Batman sono state interrotte. Le riprese erano iniziate da soli tre giorni. È stata la Warner Bros,

