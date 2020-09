Robert Pattinson ha il Covid-19, l’uscita di The Batman rimandata al 2022? (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo aver annunciato che un membro della crew di The Batman era risultato positivo al tampone, i media americani hanno confermato che si tratta, in realtà, dell’attore protagonista: Robert Pattinson ha il Covid-19. Secondo quanto svelato da Vanity Fair, primo a riportare la notizia, il nuovo Bruce Wayne del grande schermo è risultato positivo al virus dopo appena tre giorni dalla ripresa della produzione. Il set negli studi di Leavesden (Hertfordshire), in Inghilterra, è stato quindi chiuso, mentre Robert Pattinson si trova attualmente in isolamento. Le riprese di The Batman, che si preannuncia già film “maledetto”, erano iniziate a Londra all’inizio dell’anno, poi si erano spostate a Liverpool lo ... Leggi su optimagazine

rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - xheyangel_ : RT @RamaTrash8: Robert Pattinson positivo al Covid! - httpsssara : RT @sparkIes__: Il coronavirus nato da un pipistrello finito dentro robert pattinson IL CERCHIO SI È CHIUSO ?? -