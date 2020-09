Robert Pattinson ha il Coronavirus: sospese le riprese di “Batman” (Di venerdì 4 settembre 2020) Robert Pattinson è risultato positivo al Coronavirus: dopo soli tre giorni di lavorazione, chiuso nuovamente il set di “Batman” Per ora il trailer è l’unica cosa che vedremo del nuovo “Batman”: le riprese del nuovo cinecomic di Matt Reeves sono state infatti interrotte dopo soli tre giorni dalla riapertura del set inglese nell’Hertfordshire (presso gli studi di Leavesden) poichè il protagonista Robert Pattinson è risultato positivo al Coronavirus. Quella abbattutasi sul set come un uragano nella serata di ieri, non è la prima interruzione con cui il set di “Batman” ha dovuto fare i conti durante la produzione: le riprese del film erano infatti cominciate a Londra lo ... Leggi su zon

rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - tiniikook : RT @DrunkyBorghy: io ieri per berlusconi positivo: lmaooooooo io oggi per robert pattinson positivo: non si scherza sulla salute, i miglio… - sunday_ky : @bonjovi1982 Più in generale Robert Pattinson non dovrebbe essere pensato come attore. -