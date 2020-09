Robert Pattinson è positivo al Covid-19. Stop alle riprese di Batman (Di venerdì 4 settembre 2020) Covid sul set di “Batman”: la Warner ha confermato che Robert Pattinson, la star che interpreta la parte dell’uomo pipistrello, è risultato positivo al virus dopo appena tre giorni dalla ripresa della produzione. Lo riporta “Variety”. Il set negli studi di Leavesden (Hertfordshire), in Inghilterra, è stato chiuso. Pattinson è in isolamento. La lavorazione del nuovo “Batman” era cominciata a gennaio a Londra e si era poi spostata a Liverpool in marzo a causa della pandemia. A metà mese poi, come ovunque nel mondo del cinema e della televisione, le riprese erano state sospese a data da destinarsi. A causa di questi rinvii, il film dovrebbe adesso uscire il primo ottobre 2021. ... Leggi su huffingtonpost

rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - camykazee : RT @IervolinoEnt: Il 24 Settembre 2020 arriva nelle sale cinematografiche italiane “Waiting For The Barbarians” diretto da Ciro Guerra, con… - spritzino : RT @sparkIes__: Il coronavirus nato da un pipistrello finito dentro robert pattinson IL CERCHIO SI È CHIUSO ?? -