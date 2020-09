Ritorno a scuola, uno studente su 5 abbandona i mezzi pubblici per paura del Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) Le informazioni sul traffico, in vista del back to school, prevedono lunghe code sulle strade. Perché quest'anno, complici le misure anti-Covid e le probabili difficoltà nel prendere i mezzi pubblici, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Internazionale : Ritorno a scuola. Studenti e insegnanti sperimentano in tutto il mondo soluzioni diverse per convivere con il covid… - repubblica : Ritorno a scuola, congedi straordinari per lavoratori con figli under 14 in quarantena - Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - vendutoschifoso : RT @_Khassia_: “Casi in aumento soprattutto alle elementari e alle medie”. Oltre alla motivazione economica c’è anche quella sanitaria. La… - GizChinait : Il ritorno a scuola è molto più smart con le offerte 'Back2School' di #HUAWEI -