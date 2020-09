Ritorno a Scuola, in Francia Chiusi 22 Istituti (Di venerdì 4 settembre 2020) In Francia le scuole sono state riaperte da tre giorni ma cominciano ad emergere le prime problematiche. A causa dei contagi, sono stati Chiusi diversi Istituti. Il quotidiano “Le Figaro” riporta che le scuole chiuse sono 22, in rapporto alle 60 mila nel territorio nazionale. Nonostante tutto il ministro ha riferito che la settimana di rientro è stata “piuttosto buona” e ha aggiunto: “Nonostante le paure, tutti sono tornati a Scuola e questo mi rende molto felice“. Leggi su youreduaction

