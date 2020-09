Ritorno a scuola: braccialetti anti-Covid per studenti. Una soluzione per il distanziamento sociale (Di venerdì 4 settembre 2020) Un braccialetto hi-tech per avvisare gli insegnanti quando bambini e studenti non rispettano la distanza di sicurezza di un metro da altri alunni, e in grado di ricostruire i contatti nel pieno rispetto della privacy e senza alcuna App, bloccando sul nascere possibili focolai di coronavirus.A proporlo a scuole e asili nido del Friuli Venezia Giulia è MetaWellness, giovane start-up di Bari specializzata in tecnologie per lo sport e il fitness, che ha creato “Labby Light”, un innovativo prodotto basato su tecnologia brevettata capace di contenere i contagi da Covid-19 e offrire un contributo concreto alla lotta al coronavirus.Il braccialetto “Labby Light” (già adottato da una prima scuola in provincia di Varese, e al momento al vaglio di numerosi altri istituti scolastici di ... Leggi su udine20

