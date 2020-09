Rita Dalla Chiesa col cuore pieno di dolore | Ricordo è sempre vivo (Di venerdì 4 settembre 2020) Rita Dalla Chiesa ha ricordato il padre Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo tramite un post su Instagram. Il Ricordo di Rita Dalla Chiesa Il 3 settembre del 1982 il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la seconda moglie Emanuela Setti Carraro morirono nella strage di … L'articolo Rita Dalla Chiesa col cuore pieno di dolore Ricordo è sempre vivo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fanpage : 'Un uomo, però, che non si è mai dimenticato di essere marito e padre'. La nostra intervista a @ritadallachiesa che… - ClaudioSimonel6 : RT @ritadallachiesa: Il Generale dalla Chiesa moriva 38 anni fa, Rita: Ucciso per un accordo Stato-mafia, non perdono - massimi1ian0 : RT @ritadallachiesa: Il Generale dalla Chiesa moriva 38 anni fa, Rita: Ucciso per un accordo Stato-mafia, non perdono - solootto : RT @_DAGOSPIA_: RITA DALLA CHIESA:PAPA’ E' MORTO PERCHE' E' STATO LASCIATO SOLO. AD ANDREOTTI DISSE CHIARO CHE... - GiuntiClaudia : RT @ritadallachiesa: Il Generale dalla Chiesa moriva 38 anni fa, Rita: Ucciso per un accordo Stato-mafia, non perdono -