Rinegoziare dei contratti causa Covid si può. L’ok della Cassazione (Di venerdì 4 settembre 2020) L’emergernza Covid-19 ha innescato diverse dinamiche economiche fra privati. Numerosissime sono state, specie durantre il lockdown, le richieste di rinegoziazione sprattutto sugli affitti, divenuti ovviamente più onerosi per chi non ha potuto lavorare con continuità. Ora sulla questione c’è anche una base giurisprudenziale, grazie alla Corte di Cassazione. Rinegoziazione Un contratto può essere rinegoziato in considerazione della mutata situazione rappresentata dalla pandemia, che può comportare una serie di conseguenze tra cui l’inadempienza di una delle parti. Risoluzione dell’accordo e risarcimento non sono infatti gli strumenti adatti ad affrontare una situazione di emergenza, che richiede piuttosto di far valere la clausola di buona fede e la ... Leggi su quifinanza

elitonks : @Rossana_Capo @angelikf Sì sì, quello era solo uno dei miei tanti interrogativi, ma ce ne sono altri ben più immedi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinegoziare dei Contratti da rinegoziare se sono troppo onerosi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Rinegoziare dei contratti causa Covid si può. L’ok della Cassazione

L’emergernza Covid-19 ha innescato diverse dinamiche economiche fra privati. Numerosissime sono state, specie durantre il lockdown, le richieste di rinegoziazione sprattutto sugli affitti, divenuti ov ...

Contratti d’impresa stipulati ante Covid-19: perché è vantaggioso rinegoziarli

Dopo la fine del lockdown e il ritorno ad una pur precaria ripresa delle attività economiche del nostro Paese, molte imprese hanno avuto modo di constatare che i contratti sottoscritti precedentemente ...

L’emergernza Covid-19 ha innescato diverse dinamiche economiche fra privati. Numerosissime sono state, specie durantre il lockdown, le richieste di rinegoziazione sprattutto sugli affitti, divenuti ov ...Dopo la fine del lockdown e il ritorno ad una pur precaria ripresa delle attività economiche del nostro Paese, molte imprese hanno avuto modo di constatare che i contratti sottoscritti precedentemente ...