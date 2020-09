Rilasciato il 27enne italiano fermato in Egitto: è tornato in Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) È stato liberato oggi, venerdì 4 settembre, in Egitto Calogero Nicolas Valenza, il ventisettenne di Gela fermato il 23 agosto al suo arrivo all’aeroporto del Cairo. Lo confermano fonti della Farnesina, ricordando che il rilascio è avvenuto grazie al lavoro dell’ambasciata Italiana al Cairo e alla collaborazione con le autorità egiziane. Valenza era stato arrestato dalla polizia egiziana in aeroporto, appena sceso dal suo volo proveniente da Barcellona, dove il ventisettenne siciliano lavora da ormai quattro anni, con la pesante accusa di traffico internazionale di droga. Ad accusarlo di narcotraffico sarebbe stato un suo conoscente egiziano, con cui Valenza sarebbe entrato in contatto durante uno dei suoi frequenti viaggi nel Paese. Tre giorni dopo il suo arresto il giovane ha potuto telefonare ... Leggi su tpi

