Richie Rich – Il più ricco del mondo: trailer, trama e cast del film con Macaulay Culkin (Di venerdì 4 settembre 2020) Il 26 agosto ha spento 40 candeline e questo è uno choc per i ragazzi cresciuti negli anni ’90, ma in Richie Rich – Il più ricco del mondo, film in onda venerdì 4 settembre alle 21.30 su Italia 1, Macaulay Culkin, la star di Mamma ho perso l’aereo, è ancora un ragazzino. Nel cast anche Edward Herrmann, l’indimenticabile nonno Gillmore di Una mamma per amica. Richie Rich – Il più ricco del mondo: trailer Richie Rich – Il più ricco del mondo: trama Unico ... Leggi su tvzap.kataweb

