Riapertura scuole, quali mascherine indossare? La precisazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Ancora pochi giorni, poi ci sarà la Riapertura scuole in (quasi) tutta Italia. Il quesito più importante riguarda l’uso delle mascherine Novità importanti per quanto riguarda la Riapertura delle scuole. Tra qualche giorno in (quasi) tutta Italia migliaia di studenti e professori torneranno tra i banchi dopo sei mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Al momento … Leggi su viagginews

lorepregliasco : Francia: 3 giorni dopo la riapertura, già chiuse 22 scuole - FMCastaldo : Prima ci si lamentava per la riapertura delle scuole, ora ci si lamenta per le modalità di riapertura. Il governo s… - Roma : Trasporto pubblico potenziato e integrato in città per la riapertura scuole, nel rispetto delle norme di contrasto… - lafragoraagla : ?? Ritorno in classe, tre giorni dopo la riapertura, chiuse 22 scuole in Francia - Orizzonte Scuola Notizie - Mitramacco : RT @ilsussidiario: ??La #Cina ha sconfitto il #Covid_19 Covid e le #scuole riaprono nella assoluta normalità. Questo però è avvenuto mediant… -