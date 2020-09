Riapertura Scuola, Boccia: Mantenere Alta L’Attenzione (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel corso della trasmissione “In Onda” di La7, Francesco Boccia, Ministro degli Affari Regionali, parla di Riapertura delle scuole. “É evidente che la prova del nove riparte il 14 settembre quando anche quella parte di Paese, 8,5 mln di studenti e docenti, restano nei luoghi chiusi. Noi tutti abbiamo la responsabilità a far sì che funzioni tutto” afferma Boccia. “Dobbiamo Mantenere un tasso di attenzione e rigore perché meno il Covid circola più siamo in grado di intervenire” continua. “Rispetto al rapporto tra Stato e Regioni rivendico il modello italiano: il modello di un regionalismo che non ha altri pari in Europa” prosegue. Boccia conclude: “Il rapporto tra Stato e ... Leggi su youreduaction

