Retroscena: la congiura nel Pd contro Zingaretti. Senaldi: ecco il nome del "burattinaio" (Di venerdì 4 settembre 2020) Se l'autunno di Conte sarà caldo, quello di Zingaretti sarà allo spiedo. Il premier senza partiti, almeno per il momento, si è cucinato i leader delle due forze principali che lo sostengono. Di Maio ha dovuto cedere il comando, il segretario del Pd rischia di doverlo fare a breve, avendo più nemici tra i democratici che all'opposizione. La componente non trinariciuta dei democratici si sta organizzando per mettere in croce il presidente del Lazio e la data di inizio del calvario è fissata per il 21 settembre. Quel giorno infatti Zingaretti rischia di dover giustificare ai suoi e agli elettori una sconfitta alle Regionali, con Salvini e Meloni pronti a cantar vittoria, e di dover fare i complimenti a Di Maio per aver trionfato nel referendum che taglia i parlamentari, sul quale il Pd si è di fatto spaccato. ... Leggi su liberoquotidiano

Uno dei grandi registi dell'operazione che dovrebbe portare a dare il benservito al fratello di Montalbano è il sindaco di Bergamo, Gori, ex renziano di ferro, che spinge per mandare in prima linea il ...

Uno dei grandi registi dell'operazione che dovrebbe portare a dare il benservito al fratello di Montalbano è il sindaco di Bergamo, Gori, ex renziano di ferro, che spinge per mandare in prima linea il ...