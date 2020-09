Repubblica: scuola, in Campania si va verso lo slittamento al 24 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) De Luca non ha ancora sciolto ufficialmente il nodo scuola, ma, come riporta oggi Repubblica, è oramai certo che l’inizio dell’anno scolastico in Campania slitterà al 24 settembre, dopo le elezioni. Nella riunione di ieri le Asl hanno riportato i dati del personale scolastico che si è sottoposto allo screening per il coronavirus il 23.8 per cento. Un dato in crescita se appena 48 ore fa si era fermi al 10 per cento, ma ancora lontano dalle soglie che avrebbero tranquillizzato De Luca. Molti i problemi alla base di questa scelta tra cui il ritardo della consegna del materiale da parte del Governo e, non ultimo, il caos che creerebbe aprire per dover richiudere dopo pochi giorni per le elezioni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

L'uso delle mascherine, le distanze di sicurezza, i nuovi banchi e mille altre regole. L'anno scolatico si sta per aprire con ancora molte incertezze. Di certo c'è che Repubblica@Scuola ci sarà e mett ...

Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica: "L'unica cosa di cui c'era da preoccuparsi", smascherati Conte e Azzolina

Il governo in pieno panico da coronavirus e Alessandro Sallusti lo smaschera con una sola frase. A Quarta repubblica si parla di scuola e il direttore del Giornale, in collegamento con Nicola Porro, f ...

