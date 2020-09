Regione Campania, Fico incontra Ciarambino: mojito analcolico al centro di Napoli (Di venerdì 4 settembre 2020) NAPOLI – Un Virgin Mojito, la versione analcolica del cocktail ‘simbolo’ della crisi di governo aperta lo scorso anno a Milano Marittima da Matteo Salvini, per Roberto Fico e Valeria Ciarambino in un bar di piazza Bellini nel centro storico di Napoli. “Valeria sta facendo una campagna elettorale eccezionale tra mille difficolta’”, ha detto il presidente della Camera dopo aver conversato con la candidata M5s alla presidenza della Regione Campania per una trentina di minuti. “Penso che i campani apprezzeranno questo sforzo enorme sui temi”, ha aggiunto Fico.Intervenendo sul tema della mancata alleanza Pd-M5s alle regionali in Campania, Ciarambino ha spiegato che i dem hanno “perso una grande occasione per partecipare alla costruzione di un futuro nuovo per la Campania. Noi continuiamo a lavorare nella direzione di una politica che deve servire a migliorare la qualita’ della vita dei cittadini a cui non interessa niente delle coalizioni”.“Per me – ha aggiunto Ciarambino – le alleanze devono servire a costruire progetti di valore. Se si tratta di alleanze finalizzate solo a consolidare un sistema di potere, come sta succedendo in Campani nelle accozzaglie di De Luca e Caldoro dove c’e’ dentro tutto e il contrario di tutto, con fascisti, imputati, il peggio della vecchia politica e dei tangentisti, non si puo’ costruire un futuro nuovo per la Campania”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Regione Campania, Fico incontra Ciarambino: mojito analcolico al centro di Napoli VIDEO | Regionali Campania, Caldoro: “Con De Luca 15 liste, ognuna con un padrino” Disabilità, Gorga (Campania Libera): “Attuare legge sul ‘Dopo di noi'” VIDEO | Regionali Campania, lista Più Europa con De Luca: “Spinga per il Mes” Pompei, Gorga (Campania Libera): “Su gestione siti intervenga Franceschini” VIDEO | Regionali Campania, Berlusconi: “Caldoro persona giusta” Leggi su dire

