Regionali Veneto, il candidato di centrosinistra Arturo Lorenzoni positivo al Covid: “Chi mi ha incontrato si sottoponga a tampone” (Di venerdì 4 settembre 2020) Proprio nel giorno in cui arrivano in Veneto i sondaggi choc sullo strapotere di Luca Zaia nelle prossime elezioni Regionali, il centrosinistra deve incassare un altro brutto colpo. Il candidato presidente è positivo al Covid. Il professore Arturo Lorenzoni, già vicesindaco di Padova, docente universitario, aveva dovuto annullare l’incontro e la conferenza stampa con il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, perché aveva infatti accusato la febbre e qualche sintomo che lo hanno indotto ad effettuare il tampone. Questo il comunicato diffuso alcune ore dopo: “Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina. Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in ... Leggi su ilfattoquotidiano

