Regionali, positivo al Covid candidato centrosinistra in Veneto Lorenzoni (Di venerdì 4 settembre 2020) Padova, 4 set.(Adnkronos) - “Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina”. Lo rende noto il candidato presidente del centrosinistra Arturo Lorenzoni. “Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell'arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone”, conclude. La conferenza stampa prevista per questa mattina alle 11 a palazzo Moroni di Padova con il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e Lorenzoni era stata annullata perché il candidato presidente del Pd presentava qualche linea di febbre e per ... Leggi su iltempo

