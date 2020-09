Regionali: l'importanza del voto in Toscana (Di venerdì 4 settembre 2020) Le elezioni Regionali toscane si presentano quest'anno molto diverse dal noto trend storico che ha portato a definire la Toscana come regione rossa per antonomasia. Così come, ma è storia ormai passata, le altre roccaforti della sinistra di un tempo che fu (Liguria, Emilia-Romagna, Umbria e Marche). Di queste, Liguria e Umbria sono già passate alla destra e le Marche probabilmente seguiranno quest'anno. Ma se le regioni più piccole hanno cambiato colore senza grossi sconvolgimenti, (...) - Tribuna Libera / Toscana, Sinistra, Destra, Regionali, elezioni Regionali Leggi su feedproxy.google

Manfredonia, 05 settembre 2020. “In vista delle prossime elezioni regionali che si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre, avvertiamo la necessità di esercitare alcune riflessioni in merito a quel ...

Prende il nome dai viaggi che i giovani aristocratici e gli artisti europei intraprendevano alla scoperta del patrimonio culturale del nostro paese, tra il XVII e il XIX secolo. È il Gran Tour di Abbo ...

