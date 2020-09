Regionali: centrosinistra contro il centrodestra e il M5S sempre fuori gioco (Di venerdì 4 settembre 2020) Mancano davvero pochi giorni alle Regionali 2020 che vedono la secolare sfida tra destra e sinistra. fuori dai giochi il M5S, sempre più isolato Sette regioni, diciotto milioni di elettori, tante partite in gioco. Il voto che si terrà il 20 e 21 settembre, rigorosamente con mascherina e ben distanziati, non servirà solo e soprattutto a rinnovare i governatori di Liguria, Toscana, Veneto, Campania, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. Perché come spesso succede in ballo ci sono i destini di alcuni leader di partito, gli equilibri all’interno della maggioranza e, secondo alcuni, anche la tenuta del governo Conte. Le Regionali 2020 sono un evento da seguire con attenzione per capire il futuro del governo. Di seguito si riportano regione per regione i candidati con i ... Leggi su zon

Noiconsalvini : REGIONALI, SORPRESA IN TOSCANA: TESTA A TESTA TRA GIANI E CECCARDI IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA È SOPRA DI APPEN… - Linkiesta : In Puglia la candidatura di @ivanscalfarotto ha creato una spaccatura nel centrosinistra: da una parte il PD con Mi… - InsultoQ : RT @AlbertoLetizia2: Mia personale e franca previsione per le regionali in #Toscana: vincerà #Giani. Permettemi di dire che una vittoria de… - enanias : RT @AlbertoLetizia2: Mia personale e franca previsione per le regionali in #Toscana: vincerà #Giani. Permettemi di dire che una vittoria de… - oceanerazzurro : RT @AlbertoLetizia2: Mia personale e franca previsione per le regionali in #Toscana: vincerà #Giani. Permettemi di dire che una vittoria de… -