Regionali, Arturo Lorenzoni positivo al Covid-19: stop forzato per il candidato presidente (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina', lo rende noto il candidato presidente del centrosinistra Arturo Lorenzoni. 'Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con ... Leggi su vicenzatoday

you_trend : ?? #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia sulle elezioni #regionali ?? Stando ai sondaggi, in #Veneto il President… - fattoquotidiano : Regionali Veneto, il candidato di centrosinistra Arturo Lorenzoni positivo al Covid: “Chi mi ha incontrato si sotto… - JohnHard3 : Regionali Veneto, il candidato di centrosinistra Arturo Lorenzoni positivo al Covid: “Chi mi ha incontrato si sotto… - marcelgiorda : RT @fattoquotidiano: Regionali Veneto, il candidato di centrosinistra Arturo Lorenzoni positivo al Covid: “Chi mi ha incontrato si sottopon… - ilbassanese : Regionali, Arturo Lorenzoni positivo al Covid-19: stop forzato per il candidato presidente -