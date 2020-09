Regeni, Fico: “Senza verità i rapporti con l’Egitto non saranno mai sereni. Lo Stato italiano chiede giustizia” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Al Sisi deve capire che se non ci dà la verità, i colpevoli, i rapporti non saranno mai fluidi”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo alla Festa nazionale del Pd di Modena e parlando del caso Regeni. “Io – ha ricordato – sono andato da Al Sisi a dirgli che l’omicidio di Giulio Regeni, che è Stato rapito, sequestrato, torturato e poi ammazzato nasce all’interno dello Stato egiziano e dei suoi servizi di sicurezza. Noi chiediamo giustizia, non solo la famiglia. Dobbiamo capire la dinamica di quello che è successo”, ha aggiunto, ringraziando il lavoro “che sta facendo la Procura di Roma: un processo ci sarà, che sia in Italia o in Egitto, e andrà ... Leggi su ilfattoquotidiano

