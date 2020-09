Referendum, Orlando alla Festa Pd: “Chi vuole il No per far saltare il governo ci pensi due volte” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Il No di molte aree del centrosinistra è finalizzato a ulteriori scopi, ma sono apprendisti stregoni. Lo scopo è far saltare il governo ma io dico attenzione: prima di buttare all’aria un esperimento politico che ci ha salvato da una deriva asiatica e dal rischio di un avvicinamento pericoloso a un sistema di alleanza fuori dall’Europa, conterei fino a dieci”. Lo ha detto il vicesegretario Pd Andrea Orlando intervenendo alla ‘Festa dell’unità’ di Modena e spiegando nel corso del dibattito il suo Sì al Referendum sul taglio di parlamentari. Orlando ha fatto più volte riferimento alla stampa e all’editoria schierata per il No. “Non demonizzo il No” ha aggiunto ... Leggi su ilfattoquotidiano

