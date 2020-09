Reddito di cittadinanza: come si rinnova la domanda dopo la scadenza? (Di venerdì 4 settembre 2020) Per chi ha richiesto il Reddito di cittadinanza alla sua entrata in vigore, presentando domanda a marzo ed ottenendo la prima ricarica ad aprile, il sussidio sta arrivando alla sua scadenza. Per queste persone, infatti, l’ultima ricarica arriverà a fine settembre poi, se vogliono ancora ricevere il beneficio mensile, si dovrà presentare nuova domanda. Il Reddito di cittadinanza, infatti, ha una durata di 18 mesi, rinnovabile per altri 19 presentando nuova domanda. Per chi percepisce, invece, la pensione di cittadinanza la domanda di rinnovo non è necessaria poichè sarà automatica (difficilmente, infatti, un nucleo di ultra 67 enni trova un nuovo lavoro o altre ... Leggi su notizieora

