Red capet con riciclo, Cate Blanchett riusa gli abiti da sera al Festival di Venezia (Di venerdì 4 settembre 2020) La Mostra del Cinema di Venezia del 2020 segna un momento importante, non solo per il cinema ma anche per la moda: è la prima “vetrina” in presenza di star e abiti da quando è iniziata la pandemia da coronavirus. Cate Blanchett, presidente della giuria di quest’anno, ha dimsotrato subito come cambiare atteggiamento, essendo sostenibili, sia ormai parte del nostro nuovo modo di essere. Come? ha indossanto due abiti da sera già messi: la prima sera uno firmato Cortazar e ieri un top di Alexander McQueen. Riciclare i vestiti e gli accessori: tutte le star che lo hanno fatto ... Leggi su iodonna

