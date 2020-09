Record nuovi contagiati: 1.733Mai così alti dallo scorso 2/5 (Di venerdì 4 settembre 2020) E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus.Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397positivi e 10 decessi. Per i nuovi casi e' Record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. È boom anche di tamponi, oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri). Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ieri erano ...

ROMA – Da inizio luglio 2020 la curva dei contagi da Covid-19 ha iniziato ad aumentare. Una situazione prevista dagli esperti e che, al momento, non sta mettendo in allarme. Va però detto che nella se ...

