Reazione a catena, gaffe clamorosa: Marco Liorni allibito. Sui social si scatenano i commenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Reazione a catena, la gaffe incredibile: Marco Liorni allibito Per colpa di una gaffe inaspettata Le Note Vocali hanno perso il titolo di campionesse di Reazione a catena. Durante lo spareggio a L’intesa vincente le due suggeritrici pongono la domanda alla concorrente che deve indovinare la parola. Il quesito è il seguente “Quale animale costruisce case?”. La risposta è “Castoro”, ma a sorpresa la concorrente risponde “Zebra”. gaffe clamorosa che comporta l’eliminazione. La ragazza risponde aveva capito ‘strisce’ anziché ‘costruisce’. Il conduttore Marco Liorni è basito. ... Leggi su tpi

TandiRi : Le attività sono tipo: ricamo, crucipuzzle, apparecchiare e sparecchiare la tavola, fare cyclette, fare MERENDA, gu… - durinsland : @dimikrokosmos CAPISCI IL MIO STRUGGLE!! cioè è una reazione a catena they come as a pack - LaCapaRouja : Innamorata di uno dei concorrenti di Reazione a catena, forse è perché ha qualche tratto in comune con chi sapete v… - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 3 settembre 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - itsdylanass : Marco che stasera hai vinto a reazione a catena contattami che ci mettiamo insieme -