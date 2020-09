Rakitic: “Messi non mi ha parlato del suo futuro, ho scoperto tutto dai giornali” (Di venerdì 4 settembre 2020) Ivan Rakitic, passato dal Barcellona al Siviglia, ha parlato brevemente a Cadena COPE sul caso di Lionel Messi: “Non posso dire che fossimo migliori amici con Leo, mi ha trattato sempre bene al Barcellona. Con me non ha mai parlato del suo futuro, l’ho scoperto solo attraverso i giornali”. Foto: twitter Siviglia L'articolo Rakitic: “Messi non mi ha parlato del suo futuro, ho scoperto tutto dai giornali” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

