Rakitic: "Forse Vidal giocava perché era amico di Messi" (Di venerdì 4 settembre 2020) Rakitic è tornato al Siviglia, ha lasciato il Barcellona dopo sei anni e le sue prime parole da nuovo giocatore sevillista sono cariche di veleno. Pungono due suoi ex compagni: " Vidal giocava perché ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Rakitic: 'Forse Vidal giocava perché era amico di Messi': Le prime parole del nuovo centrocampista del Siviglia son… - Cover_forever : RT @runner_ac: #pjanic è andato viadalla #Juventus per andare al #Barca . Al barca via Rakitic , vidal, suarez e forse anche #Messi. In più… - runner_ac : #pjanic è andato viadalla #Juventus per andare al #Barca . Al barca via Rakitic , vidal, suarez e forse anche… - yutomanga : RT @dayfootball1981: #rakitic via pratcamente gratis #vidal via gratis #suarez probabile via gratis e forse anche con buonuscita #messi rim… - dayfootball1981 : #rakitic via pratcamente gratis #vidal via gratis #suarez probabile via gratis e forse anche con buonuscita #messi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rakitic Forse Rakitic: "Forse Vidal giocava perché era amico di Messi" Corriere dello Sport I dolori del giovane Pjanic, oltre la plusvalenza c'è di più

Ciao, mi chiamo Miralem Pjanic e giocavo nella Juventus, ma adesso non ci gioco più. Giocherò nel Barcellona, ma anche il Barcellona che io immaginavo non c'è più. Ero il regista bianconero. Il mio ul ...

Il primo no del FC Barcelona a Leo Messi

Il padre di Leo Messi incontra il presidente Bartomeu, che gli nega di lasciare il Barça e si offre di rinnovare il contratto per altri due anni L'addio di Leo Messi al Barça si sta trasformando in un ...

Ciao, mi chiamo Miralem Pjanic e giocavo nella Juventus, ma adesso non ci gioco più. Giocherò nel Barcellona, ma anche il Barcellona che io immaginavo non c'è più. Ero il regista bianconero. Il mio ul ...Il padre di Leo Messi incontra il presidente Bartomeu, che gli nega di lasciare il Barça e si offre di rinnovare il contratto per altri due anni L'addio di Leo Messi al Barça si sta trasformando in un ...