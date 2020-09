Raggi: 'Ho sbagliato per inesperienza'. E promette: 'Se ci sarà ballottaggio mai con il Pd' (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Il miglioramento c'è ed è progressivo, ma ci sono anche stati errori di inesperienza, lo dico per onestà intellettuale'. È una che parla a tutto tondo a 'In Onda' su La7. La sindaca ha tracciato un ... Leggi su leggo

adrianopulit : RT @ilmessaggeroit: Raggi: «Ho sbagliato per inesperienza». E promette: «Se ci sarà ballottaggio mai con il Pd» - leopadanofe : RT @ilmessaggeroit: Raggi: «Ho sbagliato per inesperienza». E promette: «Se ci sarà ballottaggio mai con il Pd» - ilmessaggeroit : Raggi: «Ho sbagliato per inesperienza». E promette: «Se ci sarà ballottaggio mai con il Pd» - Luca68922536 : @danielefrongia @OfficialASRoma @friedkingroup TANTO FRA POCO TE NE VAI AFFANCULO SGUATTERO, SIA TE CHE LA LAVANDAR… - maucassese : #inonda: mi è sembrato, ma sicuramente mi sono sbagliato, che la sindaca #Raggi abbia appena detto che va in giro p… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi sbagliato Raggi: «Ho sbagliato per inesperienza». E promette: «Se ci sarà ballottaggio mai con il Pd» Il Messaggero Raggi: «Ho sbagliato per inesperienza». E promette: «Se ci sarà ballottaggio mai con il Pd»

«Il miglioramento c'è ed è progressivo, ma ci sono anche stati errori di inesperienza, lo dico per onestà intellettuale». È una Virginia Raggi che parla a tutto tondo a "In Onda" su La7. La sindaca ha ...

M5s, l'incubo liste per Raggi diventa realtà nel I municipio: "Il gruppo si autosospende. Vale anche per le elezioni"

In I municipio gli attivisti M5s sospendono le attività. Niente banchetti, sportelli informativi, gazebi, assemblee. E non solo per la campagna del referendum sul taglio dei parlamentari in programma ...

«Il miglioramento c'è ed è progressivo, ma ci sono anche stati errori di inesperienza, lo dico per onestà intellettuale». È una Virginia Raggi che parla a tutto tondo a "In Onda" su La7. La sindaca ha ...In I municipio gli attivisti M5s sospendono le attività. Niente banchetti, sportelli informativi, gazebi, assemblee. E non solo per la campagna del referendum sul taglio dei parlamentari in programma ...