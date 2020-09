Rabiot: "Pirlo-Sarri? Ora siamo più vicini a quel che cerca la Juve" (Di venerdì 4 settembre 2020) Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato della sua esperienza in Italia e di Andrea Pirlo tecnico Leggi su 90min

forumJuventus : Rabiot: 'Pirlo è più vicino a quello che rappresenta la Juve, essere allenato da lui è un must. Spero ci porti lont… - Gazzetta_it : #Juventus #Rabiot si esalta: 'Con #Pirlo siamo da #Champions. È il tecnico che fa per me. Rispetto a #Sarri è già c… - tuttosport : #Juve, #Rabiot entusiasta di #Pirlo: 'È il massimo' ?? - AdeNugraha999 : RT @jup1897: ?? #Rabiot :' per un centrocampista come me, con un allenatore come #Pirlo , è praticamente il massimo' #Juve #Juventus ?? ht… - FabioCasalucci : RT @CMJuve18: ??#Rabiot:'Sono cambiate molte cose, a cominciare dal fatto che si vede che Pirlo è stato un giocatore importante per la Juve.… -