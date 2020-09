Questo sarebbe il momento giusto per legalizzare la cannabis in Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) (foto: Uriel Sinai/Getty Images)Sembra che anche questa volta la legalizzazione della cannabis non sia tra le priorità Italiane. Certamente non lo è per l’opposizione, quella destra che ha fatto del proibizionismo e della guerra agli spacciatori di morte il cavallo di battaglia dei propri post in caps lock sui social network. Ma anche Pd e M5S, che tra le proprie fila contano diversi parlamentari in passato paladini della legalizzazione, oggi non considerano una priorità la discussione sul tema. Il senatore Lello Ciampolillo, appartenente al gruppo Misto, ha denunciato la bocciatura della maggioranza alla sua richiesta di calendarizzazione del ddl Mantero per la legalizzazione della cannabis. Un testo che tra le altre cose mira a depenalizzare la cessione gratuita di modiche quantità della ... Leggi su wired

simonebaldelli : @primaopoitorna Ridicolo è lei. E pure parecchio ignorante. Se fosse stata votata all'unanimità dall'intero Parlame… - tancredipalmeri : Con le regole di oggi, questo video di falli su Maradona sarebbe una collezione di cartellini rossi. Invece a mala… - carlosibilia : Spero che tutti i partiti vogliano prendere le distanze da questo modo di fare propaganda politica. Il primo messag… - butera_linda : RT @duxfightdemon: Vladimir Bukovskij: HO GIA VISSUTO IL VOSTRO FUTURO E NON MI È PIACIUTO. IL GULAG DELL'UE È IL POLITICAMENTE CORRETTO. #… - brichiel : RT @LucianoRomeo9: Ieri sera si sarebbe dovuto tenere l'incontro a 'In Onda' tra la ministra Azzolina e Salvini. Data decisa da Salvini. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo sarebbe Questo sarebbe il momento giusto per legalizzare la cannabis in Italia Wired.it Dopo 23 anni, moon arriva su Nintendo Switch localizzato in inglese: ecco la nostra recensione di un titolo molto peculiare.

Un prologo veloce: l'eroe è imbattibile e tutto l'impianto ricorda perfettamente un classico Dragon Quest dell'era 16-bit. Si torna nella realtà, il ragazzino va a dormire, ma nel sonno viene ...

DIRETTA MILANO BRESCIA/ Video streaming tv: parla coach Messina (basket)

Diretta Milano Brescia streaming video tv, orario e risultato live della partita di basket per il girone A della Supercoppa Italiana 2020 (4 settembre). Mentre aspettiamo la diretta di Milano Brescia, ...

Un prologo veloce: l'eroe è imbattibile e tutto l'impianto ricorda perfettamente un classico Dragon Quest dell'era 16-bit. Si torna nella realtà, il ragazzino va a dormire, ma nel sonno viene ...Diretta Milano Brescia streaming video tv, orario e risultato live della partita di basket per il girone A della Supercoppa Italiana 2020 (4 settembre). Mentre aspettiamo la diretta di Milano Brescia, ...