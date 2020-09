Quanti potenziali elettori può aver incontrato un candidato alle regionali positivo al coronavirus? (Di venerdì 4 settembre 2020) La domanda sorge spontanea nella giornata in cui è emersa la positività al coronavirus di Arturo Lorenzoni, candidato presidente per le elezioni in Veneto del centrosinistra. Oltre ad aver comunicato la propria positività e il proprio stato di salute, il candidato presidente ha anche fatto un appello preciso a tutti coloro che – in particolare gli elettori che possono essersi recati ai suoi eventi – sono venuti in contatto con lui in questo ultimo periodo. LEGGI ANCHE >>> Per Giorgia Meloni i negazionisti del coronavirus sono tutti al governo Arturo Lorenzoni positivo al coronavirus Dopo Silvio Berlusconi ecco che arriva un altro politico positivo al coronavirus ma ... Leggi su giornalettismo

marino29b : RT @_kuball_: Chiara e Virginia son 2 sindache splendide, basti vedere quanti potenziali concorrenti maschi al confronto scappano a gambe l… - divorex82 : RT @_kuball_: Chiara e Virginia son 2 sindache splendide, basti vedere quanti potenziali concorrenti maschi al confronto scappano a gambe l… - luisa_chiari : RT @_kuball_: Chiara e Virginia son 2 sindache splendide, basti vedere quanti potenziali concorrenti maschi al confronto scappano a gambe l… - gfinig : RT @_kuball_: Chiara e Virginia son 2 sindache splendide, basti vedere quanti potenziali concorrenti maschi al confronto scappano a gambe l… - m_spagna : RT @_kuball_: Chiara e Virginia son 2 sindache splendide, basti vedere quanti potenziali concorrenti maschi al confronto scappano a gambe l… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti potenziali Duemila iscritti al test di Medicina Corriere della Sera Vaccino Covid, da Deutsche Bank una guida pratica

I vaccini richiedono normalmente circa 10 anni di test e un tempo supplementare per essere prodotti in scala. Tuttavia, molti sperano che uno di questi sarà disponibile entro la fine dell'anno. In que ...

L’EX - Fontana: "Lozano avrà più chance e spazi per giocare, Rrahmani-Manolas? Hanno grossi potenziali, sia fisici che tecnici"

Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Il 4-2-3-1 è un modul ...

I vaccini richiedono normalmente circa 10 anni di test e un tempo supplementare per essere prodotti in scala. Tuttavia, molti sperano che uno di questi sarà disponibile entro la fine dell'anno. In que ...Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Il 4-2-3-1 è un modul ...