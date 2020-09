Qualifiche F1 GP Italia Monza 2020: orari e come vederle in diretta tv (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo il venerdì di libere l’Autodromo Nazionale di Monza si prepara per la seconda giornata di lavoro del Gran Premio d’Italia. Sullo storico tracciato brianzolo team e piloti scenderanno nuovamente in pista sabato 5 settembre alle ore 12:00 per la terza sessione di prove libere. Poi dalle ore 15:00 il via a una qualifica piuttosto importante dopo l’abolizione del ‘party mode’ da parte della Fia. Le FP3 e le Qualifiche del GP d’Italia verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Le Qualifiche verranno inoltre trasmesse in diretta e in chiaro su TV8. GP Italia – Sabato 5 settembre ... Leggi su sportface

