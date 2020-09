Pupo tira le somme sulla carriera | Opinionista del GF Vip insoddisfatto? (Di venerdì 4 settembre 2020) Nell’intervista rilasciata al settimanale ‘Visto’, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo tira le somme sulla sua carriera e parla anche dell’esperienza del Grande Fratello Vip. E’ stato riconfermato anche per la quinta edizione del Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini, per la sua bravura non solo come cantante ma anche come Opinionista e così, a ben … L'articolo Pupo tira le somme sulla carriera Opinionista del GF Vip insoddisfatto? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

parabamine : l'attore che fa robin praticamente un pupo e io 'che cucciolo ciccino ma non mi dice nulla' poi si mette la divisa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pupo tira Pupo vorrebbe ancora ‘Avere vent’anni’. O forse no. Il nuovo brano TeatroeMusicaNews Quando Carlotta e De Benedetti vennero squalificati a "La Pupa e il Secchione e Viceversa"

Tutto è nato da uno scherzo di Carlotta al suo Secchione. Mentre lui stava dormendo a letto lei gli ha versato il contenuto di una lattina (birra?) sulla testa, bagnando tutto. Lui sul momento non ha ...

Renato Pozzetto, Pupi Avati svela: "Mi ha raccontato quando è morta sua moglie, tra le lacrime"

Pupi Avati svela il motivo per cui ha scelto Renato Pozzetto come protagonista del suo nuovo film e racconta di quando si sono incontrati e l'attore gli ha parlato della morte della moglie. NOTIZIA di ...

Tutto è nato da uno scherzo di Carlotta al suo Secchione. Mentre lui stava dormendo a letto lei gli ha versato il contenuto di una lattina (birra?) sulla testa, bagnando tutto. Lui sul momento non ha ...Pupi Avati svela il motivo per cui ha scelto Renato Pozzetto come protagonista del suo nuovo film e racconta di quando si sono incontrati e l'attore gli ha parlato della morte della moglie. NOTIZIA di ...